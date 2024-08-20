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        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:31
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        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Şehir merkezinde durdurulan araçta, hakkında 21 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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