Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi

Merkezde, kadınların, sosyal kültürel becerilerine katkı sunmak ve istihdamı geliştirmeye yönelik kurslar açıldığını belirten usta öğretici Emel Yayla, ürünlerin atık malzemeler kullanılarak yapıldığını, bunun çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan sergide, kursiyerlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı süs eşyaları, aksesuarlar, sepetler ve çantalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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