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        Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi

        Karaman'da Halk Eğitim Merkezi kurslarında atık malzemelerden yapılan el sanatları ürünleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:29
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        Karaman'da el sanatları sergisi düzenledi
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        Karaman'da Halk Eğitim Merkezi kurslarında atık malzemelerden yapılan el sanatları ürünleri sergilendi.

        Halk Eğitim Merkezi ek binasında açılan sergide, kursiyerlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı süs eşyaları, aksesuarlar, sepetler ve çantalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Merkezde, kadınların, sosyal kültürel becerilerine katkı sunmak ve istihdamı geliştirmeye yönelik kurslar açıldığını belirten usta öğretici Emel Yayla, ürünlerin atık malzemeler kullanılarak yapıldığını, bunun çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

        Sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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