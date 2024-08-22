Karaman'da yataktan düşen bebek öldü

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre sonra gelen ses üzerine yatak odasına giden baba S.N, bebeğin yataktan düşerek yerde hareketsiz olduğunu fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İddiaya göre, Mümine Hatun Mahallesi 1481. Sokak’taki evde anne A.N, 9 aylık bebeği Osman N'yi uyuttuktan sonra ekmek almak için dışarıya çıktı.

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