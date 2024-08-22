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        Karaman'da yataktan düşen bebek öldü

        Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:44
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        Karaman'da yataktan düşen bebek öldü
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        Karaman’da yataktan düşen 9 aylık bebek hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Mümine Hatun Mahallesi 1481. Sokak’taki evde anne A.N, 9 aylık bebeği Osman N'yi uyuttuktan sonra ekmek almak için dışarıya çıktı.

        Bir süre sonra gelen ses üzerine yatak odasına giden baba S.N, bebeğin yataktan düşerek yerde hareketsiz olduğunu fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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