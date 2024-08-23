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        Karaman'da mezunlar buluşması düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Birinci Geleneksel Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:23
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        Karaman'da mezunlar buluşması düzenlendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Birinci Geleneksel Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki programda, mezunlara topluma dini ve uhrevi bilgileri en sade ve en yalın şekilde aktarmaları tavsiyesinde bulundu.

        Gavgalı, "Sizler topluma yön veren, vermesi beklenen nadide insanlarsınız. Doğru yoldan hiç sapmadan büyük, küçük demeden her yerde ve her zaman insanlara hizmette kusur etmemelisiniz. Toplumun size ihtiyacı var, sizlerden çok büyük beklentisi var." ifadesini kullandı.

        Program, konuşmaların ardından fakülte birincisi mezun öğrencilerin konuşmaları ve isimlerini yaş kütüğüne çakmalarıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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