Karaman'da mezunlar buluşması düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Birinci Geleneksel Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki programda, mezunlara topluma dini ve uhrevi bilgileri en sade ve en yalın şekilde aktarmaları tavsiyesinde bulundu.

Gavgalı, "Sizler topluma yön veren, vermesi beklenen nadide insanlarsınız. Doğru yoldan hiç sapmadan büyük, küçük demeden her yerde ve her zaman insanlara hizmette kusur etmemelisiniz. Toplumun size ihtiyacı var, sizlerden çok büyük beklentisi var." ifadesini kullandı.