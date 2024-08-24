Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Karaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Karaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde biriken sular sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.
Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla temizleyerek suları tahliye etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.
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