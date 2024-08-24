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        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Karaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:34
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        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Karaman'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde biriken sular sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

        Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla temizleyerek suları tahliye etmeye çalıştı.

        İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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