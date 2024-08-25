Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, Karaman'da anıldı

Karaman'da Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

SEKASAR Vakfı ve Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği işbirliğinde Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Erdoğan'ın hayatı ve eserleri ele alındı.

Programda konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Mestan Karabacak, Erdoğan'ın 20. yüzyıl Türk edebiyatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Türk şiirinin bir asırlık dönemine tanıklık edip edebiyat alanına büyük katkılar verdiğini belirten Karabacak, "Şiirlerinde memleket sevgisi, gurbet, milli duygular, hikmet, yaratılış ve aşk gibi zengin bir içerik bulunmaktadır. 20. yüzyılda aruzla şiir yazan az sayıdaki şairlerimizden en başarılı olanların başında o gelir." dedi.