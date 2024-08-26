Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Arıkan'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arıkan'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Benzer Haberler

        Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı
        Milli şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı
        Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, Karaman'da anıldı
        Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, Karaman'da anıldı
        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Karaman'da mezunlar buluşması düzenlendi
        Karaman'da mezunlar buluşması düzenlendi
        Karaman'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Karaman'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Karaman'da yataktan düşen bebek öldü
        Karaman'da yataktan düşen bebek öldü