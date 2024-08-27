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        Karaman'da bir genç, tartışmada araya giren dayısını kazara bıçakla öldürdü

        Karaman'da bir genç, üvey babasıyla yaşadığı tartışmayı yatıştırmaya çalışan dayısını kazara bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:28
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        Karaman'da bir genç, tartışmada araya giren dayısını kazara bıçakla öldürdü
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        Karaman'da bir genç, üvey babasıyla yaşadığı tartışmayı yatıştırmaya çalışan dayısını kazara bıçaklayarak öldürdü.

        Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Emre Baysal Sokakta A.E.C. (22) ile üvey babası K.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.C. kavgayı ayırmaya çalışan dayısı Süleyman Uluer'i (31) kazara bıçaklayarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Uluer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.E.C. polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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