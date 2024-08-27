Mersin'de öldürülen kadın öğretmenin cenazesi Karaman'da toprağa verildi

Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayetle ilgili Demir'in özel bir kursta öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. gözaltına alınmıştı.

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