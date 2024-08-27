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        Mersin'de öldürülen kadın öğretmenin cenazesi Karaman'da toprağa verildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:58
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        Mersin'de öldürülen kadın öğretmenin cenazesi Karaman'da toprağa verildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.

        Mersin'den alınan Demir'in cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Törene Demir'in ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.

        Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayetle ilgili Demir'in özel bir kursta öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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