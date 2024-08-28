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        Karaman'da yetiştirilen fıstıklar, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan alıcı buluyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Akdeniz iklimine yakın hava şartlarının yaşandığı Nunu Vadisi'nde bulunan Çukur köyünde yetiştirilen Antep fıstığı, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:26
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        Karaman'da yetiştirilen fıstıklar, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan alıcı buluyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da Akdeniz iklimine yakın hava şartlarının yaşandığı Nunu Vadisi'nde bulunan Çukur köyünde yetiştirilen Antep fıstığı, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan talep görüyor.

        Yaklaşık 50 yıl önce bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına Antep fıstığı aşılamasıyla fıstık yetiştiriciliğine başlayan köy halkı, geçen sürede aşılama çalışmalarına devam ederek ağaç sayılarını yaklaşık 20 bine çıkarttı.

        Fıstık yetiştiriciliği yöre halkının önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi.

        Çukur Köyü Muhtarı Yusuf Şimşek, AA muhabirine, bölgede iklim farklılığının etkisiyle fıstığının yanı sıra zeytin, nar, incir gibi ürünleri de yetiştirdiklerini söyledi.

        Fıstığının gelirlerinde önemli bir payı olduğunu belirten Şimşek, toplanan ürünün, kabuğunun soyulması ve kurutulması işlemlerinin ardından satışa sunulduğunu dile getirdi.

        - "Fıstıkları daha çok Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen tüccarlara satıyoruz"

        Şimşek, köy halkının son 20 yılda fıstık üretimine daha çok önem verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Zamanında Turan Bey adında bir ziraat mühendisi bu ağaçları köyümüzde çoğaltmış. Daha önceleri tarlalarımızda menengiç ağacı çoktu. Köylüler bu ağaçları kesip odun olarak satıyordu ama Antep fıstığının gelir getirdiği görülünce herkes fıstık yetiştirmeye başladı. Şu anda köyün gelir kaynağının yüzde 40'ını fıstık yetiştiriciliği oluşturuyor. Aşılama ve fidan ekimiyle her yıl ağaç sayısı artıyor. Yetişkin bir menengiç ağacını aşılarsak 3 yılda verim vermeye başlıyor ancak ekim yöntemiyle bu süre 8 yıla çıkıyor. Fıstıkları daha çok Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen tüccarlara satıyoruz. Geçen sene kilosunu 270 liradan satmıştık."

        - Yağış azlığı üretimi etkiledi

        Babasından kalan yaklaşık 200 ağaçla üretim yapan Şevket Ağır ise İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün getirdiği fidelerle ağaç sayılarını her sene artırdıklarını söyledi.

        Antep fıstığının kendileri için önemli bir getiri kaynağı olduğunu anlatan Ağır, "Verim iyi olduğunda 200 ağaçtan 1,5 tona kadar verim alınabiliyor ama 3 yıldır kurak geçtiği için 200 kilolarda kalıyor. Burada Antep fıstığı ve zeytin dışında iyi gelir kaynağı yok." ifadesini kullandı.

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