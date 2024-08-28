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        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:14
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        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Gökbudak'ın (57) kullandığı 35 ECU 87 plakalı motosiklet, Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Gökbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gökbudak'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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