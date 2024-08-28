Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Gökbudak'ın (57) kullandığı 35 ECU 87 plakalı motosiklet, Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökbudak'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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