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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:26
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Lale köyünde H.Ö (25) ile H.Ü. (30) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. yanında bulunan av tüfeğiyle H.Ü‘yü yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.Ü. tedavi altına alındı.

        Şüpheli H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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