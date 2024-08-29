Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Lale köyünde H.Ö (25) ile H.Ü. (30) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.