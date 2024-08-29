Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Lale köyünde H.Ö (25) ile H.Ü. (30) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. yanında bulunan av tüfeğiyle H.Ü‘yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.Ü. tedavi altına alındı.
Şüpheli H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
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