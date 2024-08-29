Karaman'da pencereden düşen çocuk yaralandı

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A.M. (2) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü.

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