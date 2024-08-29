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        Karaman'da pencereden düşen çocuk yaralandı

        Karaman'da evlerinin penceresinden aşağıdaki bir iş yerinin çatısına düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:28
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        Karaman'da pencereden düşen çocuk yaralandı
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        Karaman'da evlerinin penceresinden aşağıdaki bir iş yerinin çatısına düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A.M. (2) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü.

        Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.M, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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