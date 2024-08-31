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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:21
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        Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        C.K, Hamidiye Mahallesi 271. Sokak'ta husumetli olduğu H.T'nin (34) iş yerine giderek tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, H.T'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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