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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:52
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli aracı kent girişinde durduran ekipler şüpheliler İ.U, Ş.Ş. ve A.K'yi gözaltına aldı.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 348 dolar, 4 bin 700 avro, 250 sterlin, 10 İsviçre kronu, 120 ruble ve 1 manat para ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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