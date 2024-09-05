Karaman'da yılkı atları için arazözlerle su taşındı
Karaman'da yılkı atlarının yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su taşındı.
Karaman'da yılkı atlarının yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su taşındı.
Karaman İl Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.
İş makileriyle yapılan yol açma çalışmasının ardından yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için 2014 yılında bölgeye yapılan sarnıç ve yalaklara arazözlerle su basıldı.
Su taşıma çalışmalarına yağışlar başlayana kadar devam edileceği bildirildi.
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