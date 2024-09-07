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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:37
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da bir kişi silahla yaralandı.

        Larende Mahallesi'nde A.E (25) ile A.B. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. tabancayla A.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan A.B, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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