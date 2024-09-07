Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Karaman'da bir kişi silahla yaralandı.
Karaman'da bir kişi silahla yaralandı.
Larende Mahallesi'nde A.E (25) ile A.B. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. tabancayla A.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan A.B, polis ekiplerince yakalandı.
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