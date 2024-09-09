Karaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
L.K.E'nin (27) kullandığı 70 AAV 921 plakalı otomobil, Kazımkarabekir ilçesi Özyurt köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol dışına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile M.E. (55) ve A.G. (24) ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen M.E, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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