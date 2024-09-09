Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın yaralandı
Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.
Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde, D.K. (42), domates parçalamakta kullanılan salça makinesine elini kaptırdı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince eli makineden çıkarılan kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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