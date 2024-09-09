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        Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın yaralandı

        Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:36
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        Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın yaralandı
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        Karaman'da elini salça makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde, D.K. (42), domates parçalamakta kullanılan salça makinesine elini kaptırdı.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince eli makineden çıkarılan kadın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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