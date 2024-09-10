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        Karaman'da İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

        Karaman'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:49
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        Karaman'da İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
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        Karaman'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

        Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulu bahçesinde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

        Törene, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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