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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Karaman'da üreticilerle buluştu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karaman'da üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:18
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Karaman'da üreticilerle buluştu
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karaman'da üreticilerle bir araya geldi.

        İlk olarak Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret eden Gizligider, Valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Gizligider, burada çiftçilerle bir araya geldi.

        Gizligider, yaptığı konuşmada, sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki gelişmelerin, tarım alanında da yapılacağını vurguladı.

        Tüm dünyada yaşanan iklim krizinin tarımsal üretimi büyük oranda etkilediğini dile getiren Gizligider, "İnsan kaynaklı doğal afetlerin sayısı son 50 yılda 5 kat arttı. Tarım sektöründe ekonomik kayıp yüzde 50 seviyesine ulaştı. Dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin ise 105 milyon nüfusa ulaşacağı düşünülüyor. 2050'de tüm dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olması bekleniyor. Bu su ihtiyacını da arttıracak. Gerekli önlemleri almazsak ülke olarak 2030'da su fakiri olmamız söz konusu. Buna hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

        İklim değişikliğinin kendileri için en önemli konular arasında olduğunu ifade eden Gizligider, "Suyu merkeze alan bir tarımsal üretim mekanizması en büyük önceliğimiz. Şu anda 11 ilde 52 ilçemizde su kısıtı var. Bu alanlar 3 yıllık aralıklarla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından takip ediliyor. Bu alanlarda üretime devam eden üreticilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Çiftçilerimize buğday ve arpada şu anda dekar başına 185 lira destek veriyoruz. Yeni sistemle birlikte bu rakam 634 liraya yükseliyor. Eğer su kısıtı olan bir alanda üretim yapılırsa bu miktar 976 liraya ulaşıyor. Baklagillerde ise dekar başına verilen 185 liralık desteği 732 liraya çıkarıyoruz. Bu rakamlar çarpan oranına göre belirlendiği için maliyet artışına göre yenilenecek ve enflasyona yenilmeyecek." diye konuştu.

        Gizligider, hayvancılık ve tarımsal stratejik ürünlerde de desteklerin artırılacağını, tarımda su kullanımını optimize etmek için kapalı sulama sistemlerine geçiş yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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