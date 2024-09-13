Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karaman'da konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Karaman'a gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti, Valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısına katıldı.

Ardından Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geçen Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın hem üniversitesi hem sağlık hizmetleriyle iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Memişoğlu, yapılan çalışmalarla Karaman'ı sağlık alanında daha iyi bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Önümüzdeki hafta büyük ihtimal inşaatına başlayacağımız 200 yataklı hastane ek binamız da başlıyor. Emeği geçen sağlık yöneticisi arkadaşlarımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Bazı eksikliklerimizi inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Bazı branşları destekleyeceğiz. Şunu gördük ki; Karaman uyum içinde. Karaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sağlıkta büyük gelişimin örnek şehirlerinden bir tanesi. Bizler daha iyi, daha güzelini oluşturmak için uğraşıyoruz. Türkiye'yi sağlık hizmeti sunumunda olduğu gibi sağlık biliminin ve teknolojisinin üretilmesi bakımından da dünyanın lider ülkelerinden biri yapmaya çalışıyoruz."

Sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmetleri noktasında önemli bir yeri olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti: "40 yaşından sonraki grup hastalarımızın ücretsiz kanser taramalarının yapıldığı sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'ler milletimizin hizmetinde. Bunları daha çok geliştireceğiz. Burası örnek bir yer. Bunun yanında sağlık hizmet kurumlarından 3. basamak ve 2. basamaklar gerçekten Türkiye'ye iyi hizmet ediyorlar. Dünyaya örnek hizmetlerde bulunuyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum."