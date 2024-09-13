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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:55
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ö, K.D, M.K.D. ve M.V.E. gözaltına alındı, uyuşturucu emdirilmiş 4 parça kağıt ve 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö, K.D. ve M.K.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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