Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö, K.D. ve M.K.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ö, K.D, M.K.D. ve M.V.E. gözaltına alındı, uyuşturucu emdirilmiş 4 parça kağıt ve 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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