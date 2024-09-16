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        Karaman'da' üniversite kazanan öğrenciler otogarda karşılandı

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaman'da yüksek öğrenim hayatına başlayacak öğrenciler için karşılama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:30
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        Karaman'da' üniversite kazanan öğrenciler otogarda karşılandı
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        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaman'da yüksek öğrenim hayatına başlayacak öğrenciler için karşılama programı düzenlendi.

        Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali ve tren garında karşılanan öğrencilere, gençlik merkezi gönüllüleri tarafından kent hakkında bilgi verildi.

        Karşılamada azetecilere konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz de, GSB Karaman Yurtlarının öğrencilere hizmet vermek için hazır olduğunu söyledi.

        Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Karadeniz, "Gençlerimizin burada hem akademik hem de sosyal anlamda kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için her türlü imkana sahibiz. Öğrencilerimizin üniversite hayatı boyunca her zaman yanında olacağız. Her yıl diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla düzenlediğimiz karşılama etkinliği hem öğrencileriz hem de aileleri için büyük bir rahatlık ve güven ortamı sağlıyor." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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