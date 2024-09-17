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        Güçlerini birleştiren çiftçiler, devlet desteğiyle kurdukları çiftlikte üretimlerini artırdı

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da güçlerini kooperatif çatısı altında birleştiren 30 çiftçi, devlet desteğiyle kurdukları çiftlikte üretimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:05
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        Güçlerini birleştiren çiftçiler, devlet desteğiyle kurdukları çiftlikte üretimlerini artırdı
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da güçlerini kooperatif çatısı altında birleştiren 30 çiftçi, devlet desteğiyle kurdukları çiftlikte üretimlerini artırdı.

        Demiryurt Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 30 çiftçi, 2009'da Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapmasında aldıkları inşaat ve hayvan kredi desteğiyle merkeze bağlı Demiryurt köyünde 300 büyükbaş kapasiteli süt üretim çiftliği kurdu.

        Devlet desteğiyle aldıkları 300 hayvanla üretime başlayan üyeler, 2022'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı "KOP ile Ahırım Modernleşti Kooperatifim Refaha Ulaştı Projesi" kapsamında yüzde 80 hibe destekli 2 milyon lira kredi desteğiyle de işletmelerini modernleştirerek süt verimini artırdı.

        Üyelerin birlikteliğiyle her geçen gün geliştirilen işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümü de gelecek yıl tamamlanması planlanan biyogaz tesisinden karşılanacak.

        - Yem de köyden tedarik ediliyor

        Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koç, AA muhabirine, 35 dekar alanda 300 süt ırkı hayvanla kurulan çiftliğin geçen sürede 70 dekar alanda 500 hayvana ulaştığını söyledi.

        Tek çatı altında toplanmanın işletme maliyetlerini düşürdüğünü ve idareyi kolaylaştırdığını belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Projenin ilk halinde her kişiye ayrı ahır yapılacaktı. Bu zor olacağı ve herkes hayvancılıktan anlamadığı için tek çatı altında toplandık. Amacımız iş gücünden faydalanmaktı. 30 kişinin, 30 eleman çalıştırması gerekiyordu ama biz 7 elemanla bunu yapıp tasarruf ettik. İşletmenin yönetimine bir veteriner hekim getirdik. Daha sonra ek tesisler yaptık. Burası 300 hayvanlık bir alandı. Yaptığımız eklemelerle 500 hayvan kapasiteli alana ve yaklaşık 500 hayvan sayısına ulaştık. Günlük 2,7 ton süt üretiyoruz. Yemlerimizi kooperatif üyelerimiz ve köyde arpa, buğday ekenlerden alıyoruz. Böylece köye de bir katkı sağlamış oluyoruz."

        İşletmede ortak soğutma tankı kullanmalarının enerji tasarrufu, gıda güvenliği ve satış kolaylığı sağladığını aktaran Koç, üretilen sütleri günlük olarak fabrikalara sattıklarını vurguladı.

        Koç, hayvancılığın maliyetli bir alan olduğunu ve bu işi yapmaya karar veren herkesin devlet desteğine başvurması gerektiği ifade ederek, "Hayvancılık yapmak için emek ve özveri lazım. Bir kişinin devlet desteği olmadan yapabileceği bir iş değil. Hayvancılık önemli bir değer ve gelişmesi ülkemize katkı sağlıyor. Bu işi yapmak isteyenler devletten destek alıp ülke ekonomisine katkı sağlayabilir." dedi.

        - "Modern yöntemler verimi artırıyor"

        Kooperatifin veteriner hekimi Fatih Irklı ise tesisteki 500 hayvanın 180'inin sağılabilir olduğunu, genç ve yavruların da büyümesiyle günlük süt üretimini 5 tona çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

        KOP desteğiyle çiftliğin modernleştirerek süt ve yavrulama veriminin artırıldığını vurgulayan Irklı, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 180 sağmal hayvanımız var. Günlük 2,7 ton süt üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz düveleri sürüye eklediğimizde günlük 5 ton süt üretmeyi hedefliyoruz. Sürü yönetim sistemimiz var. Sistemden gelen verileri değerlendirerek tohumlama zamanı, hastalıklar, günlük adım sayısı ve yeme gelme gibi durumlarını takip ediyoruz. Takip sistemleri olmazsa verim kaybı oluşuyor. Bu sistemler bir bakıma insanı devreden çıkarıyor. Daha sağlıklı bir sürü, düzenli yavru alma ve daha fazla süt alma imkanı sağlıyor."

        Kooperatif üyelerinden Mustafa Altuntaş da daha önce hayvancılık yapmadığını ancak tek çatı altında toplanmaları sayesinde zorlukların üstesinden geldiklerini aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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