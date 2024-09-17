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        Karaman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:27
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kazımkarabekir ilçesinde mısır tarlasında kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tarlada narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 135 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda ise 20 kök kenevir bitkisi, 19 gram kubar esrar ve 36 tarihi obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.O. ve E.C. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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