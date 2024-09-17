Karaman'da aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı
Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı.
Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.Ü, B.E, V.Ç, S.Y. ve H.İ.Ç. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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