Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaman'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalarla bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolar. Yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Çeşitli programlar için Karaman'a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

Ardından, AK Parti Karaman İl Başkanlığına geçen Ersoy, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Karaman'ın topraklarının bereketiyle Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik kattığını söyledi. Türkçenin büyük şairi Yunus Emre'nin ve Türkçenin sahibi Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu topraklar üzerinde yetiştiğini dile getiren Ersoy, Karaman'ın Türk dilinin başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkçe, üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında dilimiz geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dilimizi koruyup geliştirmek adına çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçe kursları açtık. Bu sayede her yıl binlerce insanın Türkçe öğrenmesini sağlıyor, Türk kültürünü keşfetmesine zemin hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözünden yola çıkarak, dünyanın her köşesinde yer almanın, kültürümüzü, dilimizi o noktalara taşımanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. AK Parti iktidarında geçen 20 yılı aşkın sürede sadece buna odaklandık. Dilimizde, kültürümüzde uluslararası toplumun baskılarını karşı, tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi dik bir duruş sergiledik. Türkçenin son yıllarda bu denli ilgi görmesinin sebeplerinden biri de Türk dizileri oldu. Bakanlık olarak Türk dizilerinin farklı ülkelerde izlenmesini sağlamak amacıyla da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biriyiz. Bir yandan dizilerimizin izlenmesini sağlıyor diğer yandan da bu ilginin karşılığında Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe kursları açıyoruz."

- "Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdik" Ülkemizde eskiden turizm dendiğinde akla sadece deniz, kum ve plaj geldiğini belirten Ersoy, "Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden Türkiye'de turizm dendiğinde akla ilk bunlar geliyordu. Bunun sonucu olarak 2002'de ülkemize gelen turist sayısı yalnız 12 milyondu. Gelir ise 13 milyar dolardı. Peki biz ne yaptık? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının desteğiyle kültür ve turizm alanında adeta devrim niteliğinde adımlar attık. Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin arkeoloji alanında en fazla kazı yapan ülkelerin başında geldiğini, bu çalışmalarla Türkiye'nin dünya genelinde çok daha fazla dikkat çekmeye başladığını vurguladı. Yıllık 60 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti: "20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolar. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da paylaşmak isterim. Bu kadar önemli icraatın arkasındaki dik duruş olmasa bu noktaya gelmemize imkan yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız, kültür ve turizm alanında Türkiye'yi ileriye taşıyacak her girişimimizde bize sonuna kadar destek oldu. Onun bu kararlı iradesi sayesinde bugün dünya turizminde ön sıralarda yer alan bir ülke konumuna geldik."

Ersoy, bugünün 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ve "mareşallik" ünvanının verildiği günün yıl dönümünü olduğunu belirterek, "Atatürk'ün silah arkadaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabekir'in memleketi Karaman'da Gaziler Günü münasebetiyle tüm kahramanlarımızı saygıyla, hürmetle anıyorum. bizler de şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan aziz vatanımıza sahip çıkarak, tüm değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz." dedi. Bakan Ersoy, daha sonra Aktekke Camisi içinde bulunan Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesini ziyaret etti.