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        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı

        Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:52
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        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Murat Ocak ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Behiç Baş, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Baş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törene AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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