Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Törene AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Baş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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