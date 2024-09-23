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        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:02
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        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi.

        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.

        Elmaşehir Mahallesi motosiklet eğitim pistindeki müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

        Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan sporcular şöyle:

        - Kısa mesafe kadınlar:

        Miray Yıldız (U10), Gülfem Sert (U12), Ayşe Nazlı Acer (U15) ,Yağmur Susam (U18), Hilal Yaman ( U18+)

        - Uzun mesafe kadınlar:

        Fatıma Zehra Turhan (U10), Gülfem Sert (U12), Elif Eda Dizdar (U15), Züleyha Üremiş (U18), Büşranur Top (U18+)

        - Kısa mesafe erkekler:

        Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Arda Fırat Kalkan (U15), Fatih Özcan (U18), Muhammed Hisam Atışmış (U18+)

        - Uzun mesafe erkekler:

        Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Ali Efe Beyazdavar (U15), Fatih Özcan (U18), Umut Bağdaş (U18+)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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