Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası sona erdi
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi.
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlendi.
Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 9 ilden 144 sporcu katıldı.
Elmaşehir Mahallesi motosiklet eğitim pistindeki müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Organizasyonda sınıflarına göre şampiyonluğa ulaşan sporcular şöyle:
- Kısa mesafe kadınlar:
Miray Yıldız (U10), Gülfem Sert (U12), Ayşe Nazlı Acer (U15) ,Yağmur Susam (U18), Hilal Yaman ( U18+)
- Uzun mesafe kadınlar:
Fatıma Zehra Turhan (U10), Gülfem Sert (U12), Elif Eda Dizdar (U15), Züleyha Üremiş (U18), Büşranur Top (U18+)
- Kısa mesafe erkekler:
Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Arda Fırat Kalkan (U15), Fatih Özcan (U18), Muhammed Hisam Atışmış (U18+)
- Uzun mesafe erkekler:
Mehmet Akif Sert (U10), Musab Canıbek (U12), Ali Efe Beyazdavar (U15), Fatih Özcan (U18), Umut Bağdaş (U18+)
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