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        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:07
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        Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Külhan Mahallesi'nde M.Ç (25) ile B.Ç (24) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. tabancayla B.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan M.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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