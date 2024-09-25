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        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Sarıibrahim törenle uğurlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine" atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:35
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        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Sarıibrahim törenle uğurlandı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine" atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda töreni düzenlendi.

        Sarıibrahim, kendisine layık gördüğü yeni görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Anadolu insanı ve coğrafyasına hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Sarıibrahim," Anadolu'nun insanlarına, hiçbir dil, ırk, inanç, siyasal parti ayrımı gözetmeden bu değerli insanların dünyaya, medeniyeti, ahlakı, inancı, eşitliği, refahı ve adaleti getireceği inancımızla çalıştık. Hocalarımız bu toprağa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu hep anlattılar. Bu ülkeye hizmet etmenin insanın hayatında yaşayabileceği en büyük gurur, mutluluk ve şeref olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Karaman'daki görevinin, hayatında önemli yer tuttuğunu ifade eden Sarıibrahim, "Karaman'ın benim gönlümde her ilçesiyle ayrı bir yeri ve değeri var. Anadolu'nun beşiği gerçekten burası. 1990 yıllarda kazandığı ekonomik ivmeyle beraber gerçekten başka bir yere dönüşmüş. Bugün Karaman'ın Orta Anadolu'da ufku en açık illerden olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten üreten insanlar var. Üreten bir kabiliyet ve yetenek var." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Sarıibrahim, kendisini uğurlamaya gelenlerle valilik konutu bahçesinde vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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