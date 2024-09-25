Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Sarıibrahim törenle uğurlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine" atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda töreni düzenlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine" atanan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim için veda töreni düzenlendi.
Sarıibrahim, kendisine layık gördüğü yeni görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Anadolu insanı ve coğrafyasına hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Sarıibrahim," Anadolu'nun insanlarına, hiçbir dil, ırk, inanç, siyasal parti ayrımı gözetmeden bu değerli insanların dünyaya, medeniyeti, ahlakı, inancı, eşitliği, refahı ve adaleti getireceği inancımızla çalıştık. Hocalarımız bu toprağa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu hep anlattılar. Bu ülkeye hizmet etmenin insanın hayatında yaşayabileceği en büyük gurur, mutluluk ve şeref olduğunu düşünüyorum." dedi.
Karaman'daki görevinin, hayatında önemli yer tuttuğunu ifade eden Sarıibrahim, "Karaman'ın benim gönlümde her ilçesiyle ayrı bir yeri ve değeri var. Anadolu'nun beşiği gerçekten burası. 1990 yıllarda kazandığı ekonomik ivmeyle beraber gerçekten başka bir yere dönüşmüş. Bugün Karaman'ın Orta Anadolu'da ufku en açık illerden olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten üreten insanlar var. Üreten bir kabiliyet ve yetenek var." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Sarıibrahim, kendisini uğurlamaya gelenlerle valilik konutu bahçesinde vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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