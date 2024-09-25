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        Karaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:05
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        Karaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

        Hacıcelal Mahallesi 176. Sokak’ta aralarında husumet bulunan G.N. (37) ile İ.K. (46) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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