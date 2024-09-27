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        Karaman'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

        Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:57
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        Karaman'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
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        Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi 643. Sokak Yenikent Sitesi'nde Z.Y. (12), okul dönüşü binanın asansör boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Z.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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