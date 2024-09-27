Karaman'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Karaman'da ikinci kattan asansör boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yenişehir Mahallesi 643. Sokak Yenikent Sitesi'nde Z.Y. (12), okul dönüşü binanın asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Z.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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