Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Karaman'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
H.B.U. (22) ile M.T.D. (22), Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde husumetli oldukları M.Y. ve E.S. ile karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, H.B.U. ile M.T.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan 2 zanlıyı saklandıkları Değirmenbaşı köyündeki evde yakaladı.
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