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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:35
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        H.B.U. (22) ile M.T.D. (22), Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde husumetli oldukları M.Y. ve E.S. ile karşılaştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, H.B.U. ile M.T.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan 2 zanlıyı saklandıkları Değirmenbaşı köyündeki evde yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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