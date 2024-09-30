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        Karaman'da Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

        Karaman'da evinin odunluk kısmına kurduğu iklimlendirme sistemiyle dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:55
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        Karaman'da Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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        Karaman'da evinin odunluk kısmına kurduğu iklimlendirme sistemiyle dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, evin kömürlüğünde kurulan gizli serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

        Yapılan aramalarda; 6 kök kenevir, 1 adet tabanca, 4,17 gram kurutulmuş kenevir ile kenevir yetiştirmek için iklimlendirmede kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

        Şüpheli Y.A. gözaltına alınarak Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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