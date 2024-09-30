Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Rıdvan Şahin'in (19) kullandığı 70 FV 486 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaldırıma çarptı.
Kazada sürücü Şahin, ağır yaralandı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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