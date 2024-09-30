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        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:26
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        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Abdullah Rıdvan Şahin'in (19) kullandığı 70 FV 486 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaldırıma çarptı.

        Kazada sürücü Şahin, ağır yaralandı.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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