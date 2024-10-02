Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
H.U. (64) idaresindeki 70 FS 121 plakalı hafif ticari araç, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Durmuş'a (45) çarptı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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