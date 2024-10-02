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        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:51
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        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        H.U. (64) idaresindeki 70 FS 121 plakalı hafif ticari araç, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Durmuş'a (45) çarptı.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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