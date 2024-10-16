Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İl Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İl Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

        Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Piri Reis Kültür Merkezindeki toplantıda, Türkiye'nin eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

        Eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu ifade eden Baysal, "Karaman özelinde baktığımızda, okullarımızın fiziki şartları oldukça iyi durumda. Ancak fiziki şartların iyi olması tek başına yeterli değil. Eğitimin kalitesini yükseltmek için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, velilerimizden kamu kurumlarına kadar herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Amacımız, Karaman'daki eğitim seviyesini daha da yukarılara taşımak ve bu konuda tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket etmektir." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise Karaman'da eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir araya geldiklerini aktardı.

        Yeni eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle başladıklarına dikkati çeken Çalışkan, bu modelin milli ve manevi değerlerle yoğrularak ortaya çıkarılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?

        Benzer Haberler

        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karaman Valisi Çiçekli'nin ziyaretleri
        Karaman Valisi Çiçekli'nin ziyaretleri
        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa ver...
        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa ver...
        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı
        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı