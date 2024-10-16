Karaman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karaman'da şarampole düşüp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karaman'da şarampole düşüp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 07 FCL 85 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dereköy yolunda şarampole düşerek takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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