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        Karaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

        Karaman'da çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:20
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        Karaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
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        Karaman'da çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesine bağlı Morfoloji binası inşaatında çalışan Ali Uğur (52) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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