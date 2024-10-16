Karaman'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Karaman'da çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.
Karaman'da çalıştığı inşaattan beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesine bağlı Morfoloji binası inşaatında çalışan Ali Uğur (52) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
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