Karaman'da huzurevi sakini hayırsevere altın madalya ve beratı verildi

Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan huzurevi sakinine altın madalya ve beratı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakdi bağışta bulundu.

Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Ayyıldız'a, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Ayyıldız ile bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.