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        Karaman'da huzurevi sakini hayırsevere altın madalya ve beratı verildi

        Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan huzurevi sakinine altın madalya ve beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:37
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        Karaman'da huzurevi sakini hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
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        Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan huzurevi sakinine altın madalya ve beratı verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakdi bağışta bulundu.

        Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Ayyıldız'a, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Ayyıldız ile bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

        Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Ayyıldız'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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