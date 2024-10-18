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        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:34
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        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında toplandı.

        Çiçekli, Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2024'te 177 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 67'sinin 2024 Eylül itibariyle tamamlandığını, diğer projelerin ise devam ettiğini söyledi.

        Projelerin toplam tutarının 29 milyar 428 milyon 924 bin lira olduğunu aktaran Çiçekli, 177 projenin 59'u bölge müdürlüklerine, 48'i İl Özel İdaresine, 25'i il müdürlüklerine, 2'si Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne, 36'sı belediyelere, 1'i Toplu Konut İdaresine, 6'sı KOP İdaresine ait olduğunu belirtti.

        Çiçekli'nin konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, 31 Eylül 2024 itibariyle il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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