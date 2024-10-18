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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 3. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 3. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:39
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 3. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi düzenlendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 3. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi gerçekleştirildi.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki kongrede, kongrenin teması olan geleceğin eğitim uygulamalarının eğitimde dönüşümün temel dinamiklerinden birini temsil ettiğini söyledi.

        Eğitimde yenilikçi yaklaşımların, teknolojinin entegrasyonun ve bireyselleştirilmiş öğrenme yollarının geleceğin eğitim modelinin yapı taşlarını oluşturduğunu aktaran Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Eğitim, bir milletin geleceğini şekillendiren en temel unsurdur. Bu kongreyle birlikte geleceğin eğitim uygulamalarını tartışmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Eğitim sistemimizi yeniden değerlendirmek, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en önemlisi, Atatürk'ün vizyonuyla uyumlu bir eğitim modeli oluşturmak amacıyla fikir alışverişinde bulunacağız."

        Kongre Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, kongrenin hazırlık aşamasından bugüne kadar desteklerini esirmeyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Yıldız ise "Bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, modern eğitim yöntemleriyle donatmak ve onların hayal gücünü, yaratıcılığını ortaya çıkarmak için buradayız. Eğitimde inovasyonu teşvik etmek, kaliteli eğitim imkanları sunmak ve herkes için erişilebilir bir öğrenme ortamı oluşturmak, bizim ortak hedefimiz olmalıdır" ifadesini kullandı.

        Açılış töreni, hediye takdimlerinin ardından sona eren kongrede, 3 gün boyunca 5 oturum, 3 panel, 12 atölye çalışması gerçekleştirilecek, 123 yüz yüze ve çevrimiçi bildiri sunulacak.

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