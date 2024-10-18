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        Karaman'da sağlık ekipleri 100 yaşına giren kadının doğum gününü kutladı

        Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:42
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        Karaman'da sağlık ekipleri 100 yaşına giren kadının doğum gününü kutladı
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        Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bakıma muhtaç ve yatalak hastalar düzenli aralıklarla ziyaret edilerek, ihtiyaçları gideriliyor.

        Ekipler, sağlık hizmetleri kapsamında evine gittiği 100 yaşına giren Yiğitoğlu'nun doğum gününü kutladı.

        Yiğitoğlu, kendisine çiçek veren ekiplere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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