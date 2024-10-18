Karaman'da sağlık ekipleri 100 yaşına giren kadının doğum gününü kutladı

Karaman'da sağlık ekiplerince 100 yaşına giren Emine Yiğitoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından bakıma muhtaç ve yatalak hastalar düzenli aralıklarla ziyaret edilerek, ihtiyaçları gideriliyor.

Ekipler, sağlık hizmetleri kapsamında evine gittiği 100 yaşına giren Yiğitoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Yiğitoğlu, kendisine çiçek veren ekiplere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.