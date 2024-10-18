Karaman'da "Sporla Şehrini Keşfet" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturmak amacıyla Sporla Şehrini Keşfet etkinliği gerçekleştirildi.
Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturmak amacıyla Sporla Şehrini Keşfet etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaralarına götürülen Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerine, atletizm oyunları oynatıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, Karaman’ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin, spora yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Etkinliklerin farklı tarihi mekanlarda devam edeceğini aktaran Karadeniz, "Amacımız, gençlerimize hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmaktır. Karaman'ın her köşesi, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerle dolu ve bu değerleri sporla birleştirerek tanıtmaya devam edeceğiz ve daha geniş bir kitleye ulaşacağız." diye konuştu.
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