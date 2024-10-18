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        Karaman'da "Sporla Şehrini Keşfet" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturmak amacıyla Sporla Şehrini Keşfet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:10
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        Karaman'da "Sporla Şehrini Keşfet" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturmak amacıyla Sporla Şehrini Keşfet etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında, Taşkale Tahıl Ambarları ve Manazan Mağaralarına götürülen Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerine, atletizm oyunları oynatıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, Karaman’ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin, spora yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Etkinliklerin farklı tarihi mekanlarda devam edeceğini aktaran Karadeniz, "Amacımız, gençlerimize hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmaktır. Karaman'ın her köşesi, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerle dolu ve bu değerleri sporla birleştirerek tanıtmaya devam edeceğiz ve daha geniş bir kitleye ulaşacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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