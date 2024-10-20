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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 08:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 08:56
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 11-17 Ekim tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 14 bin 570 kişiyi sorguladı, 34 kişi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Yapılan denetimlerde ayrıca 6 bin 752 aracın sorgulaması yapılırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 208 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ve detektör ele geçirilirken, 45 araç da trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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