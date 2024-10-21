"Ayyıldız dede" birikimini savunma sanayisine ve kanser tedavisi gören çocuklara bağışladı

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman Dursun Fakih Huzurevinde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) yaptığı bağış sonrası gönderilen madalya ve beratın sevincini yaşıyor.

Ayyıldız, 1953'te astsubay olmak için eğitim almasına rağmen babasının memleketine dönmesini istemesi üzerine hayalini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Kaynakçı olarak 1965'te Almanya'ya giden, 1995'te Türkiye'ye dönen Ayyıldız, kendisini yaptığı hayır işleriyle mutlu ediyor.

Tanıyanların "Ayyıldız dede" dediği Mehmet Ayyıldız, AA muhabirine, eşini kaybetmesinin ardından bir yıl önce huzurevine yerleştiğini söyledi.

Eşinin ve kendisinin arkasından hayır duası okunması için birikimleriyle bağış yaptığını aktaran Ayyıldız, bağış sonrası TSKGV tarafından gönderilen berat ve madalyanın kendisini gururlandırdığını belirtti. Ayyıldız, güzel şeylerle anılmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Askerlerimiz hudutları bekledikleri, şehit oldukları, vatanı korudukları için bağış yapmak içimden geldi. Onlar da bizi unutmadılar, plaket ve madalya verdiler. Artık, bununla övünüyorum. Astsubay okulunu babamın isteği üzerine bırakınca içimde hep bir iz kaldı. Şimdi kendimi bu şekilde mutlu ettim. Lösemi tedavisi gören çocuklar için de bir vakfa bağış yaptım. Çocuklar iyi olsun istedim. Belki akıllarına gelirim, dua ederler. Ölsem dahi belki beni anan insanlar olur. Tavsiyem, bu tür bağışların artması."