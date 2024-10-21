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        Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:40
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        Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        A.Ç. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarında İ.K. yönetimindeki 70 FE 307 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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