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        Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı

        Karaman'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan müstakil evin duvarı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:30
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        Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı
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        Karaman'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan müstakil evin duvarı yıkıldı.

        Bir inşaat firmasının Yenimahalle 310. Sokak’ta ev yapımı için temel kazma çalışması yaptığı sırada tek katlı müstakil evin duvarı yıkıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Olay sırasında evde bulunan Raziye Erşen (70), yara almadan kurtuldu.

        Erşen, televizyon izlediği sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Yattığım sırada büyük bir şeyin düştüğünü duydum. Elim ayağım uyuştu. Bir süre sonra eşim ve çocuğumu aradım. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

        Olay sonrası alanda incelemede bulunan Vali Mehmet Fatih Çiçekli de, AFAD ekiplerinden bilgi aldı, yaşlı çifte geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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