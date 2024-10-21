Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı

Karaman'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan müstakil evin duvarı yıkıldı.

Bir inşaat firmasının Yenimahalle 310. Sokak’ta ev yapımı için temel kazma çalışması yaptığı sırada tek katlı müstakil evin duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan Raziye Erşen (70), yara almadan kurtuldu.

Erşen, televizyon izlediği sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Yattığım sırada büyük bir şeyin düştüğünü duydum. Elim ayağım uyuştu. Bir süre sonra eşim ve çocuğumu aradım. Ne olduğunu anlamadım." dedi.